BAZAR: решения для каждого иммигранта в США на одной платформе

BAZAR – ведущая доска объявлений США – предназначена для украиноязычных, русскоязычных и польскоязычных иммигрантов. Платформа предоставляет удобный способ размещения и поиска объявлений о работе, жилье, услугах и бизнесе.

Основатель украино-американского стартапа BAZAR Владимир Пугач так описывает свой опыт и миссию компании: «Первое время в Америке было сплошным форс-мажором. Когда я ехал в США, все было завязано на знакомствах – нет знакомых, считай, пропал. Сейчас эти форс-мажоры решает наша платформа. Итак, теперь я говорю: нет знакомых – есть BAZAR!».

Миссия платформы BAZAR

Неудобства, возникающие при переезде из штата в штат или первом посещении США, нарушают стабильный уклад жизни. Сайт объявлений BAZAR создан для поиска всего необходимого для иммигрантов на знакомом им языке: работы, жилья, сервиса, вариантов досуга. Именно онлайн, чтобы по запросу быстро находить либо клиента – если вы предоставляете услугу, либо услугу – если вы клиент. То есть, «свои для своих». Таким образом, на сайте разработана идея сделать «Платформу для НАШИХ».

Вот как описывает суть создания платформы BAZAR ее основатель Владимир Пугач: «Когда я заболел – осознал, что никого здесь не знаю, а значит, не могу найти врача, говорящего на моем языке. Знаний английского было недостаточно, чтобы объяснить американскому врачу, что и как болит. Решить все одним телефонным звонком, как в предыдущих штатах, где я уже имел много знакомых, не удалось, потому что даже некому было позвонить».

Сейчас на BAZAR можно подать объявление, если вы ищете работников, предоставляете услуги, продаете траки или сдаете жилье в аренду. И, соответственно, если вы мигрант, желающий обратиться к своим соотечественникам, найти работу, всевозможные услуги, арендовать жилье.

Также можно изучить афишу с концертами и событиями, узнать американские новости на украинском. Или почитать блог о жизни в Америке, где собраны ответы на вопросы только эмигрировавших: об изготовлении документов, кредитных историях, обучении, лицензировании профессии и т.д. Для владельцев авто, желающих продать или предоставить в аренду транспортные средства, информативным и надежным помощником станет раздел «Автобазар».

BAZAR – не просто доска объявлений, а масштабная интернет-платформа

Портал известен преимущественно как веб-сайт с объявлениями по поиску работы, жилья и как каталог услуг украино-/русско-/польськоязычного комьюнити в США. Однако BAZAR – не только доска объявлений. Это огромная интернет-платформа с различными группами, чатами и каналами в популярнейших социальных сетях.

Facebook-группы о поиске работы и жилья

Среди иммигрантов, чтобы найти работу или персонал, принято размещать объявления не только на досках объявлений, но и в группах в Фейсбуке. В них создается особая атмосфера взаимопомощи, люди делятся своим опытом и охотно помогают друг другу. Наиболее сильно нуждаются в поддержке те, кто недавно переехал в США. Общение в группах по интересам помогает им быстрее адаптироваться и обустроиться на новом месте.

Поэтому создана сеть таких групп, разделенных на два направления: работа и жилье. Пока группы действуют для крупнейших городов, в которых проживают иммигранты из стран Восточной Европы. Но это не предел: в будущем их количество будет увеличиваться. Публикации в группах абсолютно бесплатны. Но не стоит забывать, что каждое сообщество имеет свои правила, которые должен соблюдать участник.

Кроме этого, выделена серия групп с вакансиями для водителей (как для владельцев CDL, так и для драйверов без них).

Instagram-страницы о жизни в больших городах

В Instagram-группах вы найдете увлекательные истории, советы, подборки вакансий, гайды и много другой полезной информации, которая поможет освоиться в новом городе, а также наслаждаться его уникальной атмосферой.

Мессенджер Telegram

Был выбран из-за того, что находится ближе к потребителю, чем соцсети. Он передает информацию оперативно и конфиденциально, не требуя совершать множество действий. Пользователи могут быстро обмениваться файлами любого формата и объема данных.

В официальных каналах и чатах BAZAR вы найдете объявления о работе, жилье, услугах, развлечениях в любой точке США + интересные чаты «Наши в штатах», «Барахолка USA». Участники обсуждают самые разные темы о жизни в Америке, и вы сможете обратиться к ним с любыми вопросами и предложениями.

Мобильное приложение для iOS и Android

Приложение сделано для удобной работы на мобильных гаджетах. В частности, пользователи не тратят время на поиск вкладки в браузере, в котором сохранена ссылка на доску объявлений. В мобильном приложении BAZAR есть все функции для результативного поиска работы/жилья или удовлетворения других пользовательских запросов. Также размещены все разделы, которые есть на сайте, кроме блога. Мобильное приложение доступно в App Store и Google Play.

Отзывы довольных пользователей о BAZAR

Благодарные клиенты оставляют свои отзывы на сайте, например: «Я искала, где бы можно было бесплатно разместить объявление об услугах бьюти-салона, где я работаю. Рекомендую BAZAR: супер легко и доступно!» Екатерина, мастер маникюра, Пенсильвания.

«Я – новый пользователь услуг bazar.club – могу сказать большое спасибо за четко организованную рекламу и поступление большого количества звонков в бизнес, вакансии заполнились быстро. Менеджер Сергей – заботливый, уравновешенный, с высоким профессиональным этикетом. Я буду повторным клиентом при следующей необходимости. Всего лучшего BAZAR и лично Сергею!» Кристина, администратор, Нью-Йорк.

Вместе к успешному сотрудничеству!

Для поиска работы, купли-продажи, аренды авто вы можете разместить свое объявление. Для этого посетите сайт и воспользуйтесь услугами BAZAR.

В планах основателя платформы Владимира расширять свой продукт на мигрантов, говорящих на других языках: румынском, испанском и т.д. Они, как он когда-то, оказались в новой стране и не понимают, куда идти и с чего начать свою жизнь за границей. «Чтобы они знали: нет знакомых – есть BAZAR!».