База "Металлиста" в Высоком перешла на баланс госпредприятия 

"База "Металлиста" представляет собой исключительно востребованный харьковчанами объект и поэтому является важной частью спортивной инфраструктуры. В данный момент на территории базы тренируются и проживают - основной состав Металлист-1925, женская команда Жилстрой, дети из детской школы Бенфики и четыре возрастные группы детской школы Авангарда, и другие. Спортсменов очень и очень много - и взрослых, и детей. База находится в "убитом" состоянии. При такой постоянной загрузке и дальше от полей ничего не останется. Их необходимо срочно восстанавливать: сеять новый газон, вносить большое количество удобрений, приводить в порядок систему полива. Техника для ухода за полями нуждается в капитальном ремонте или замене. Требуют ремонтных работ внутренние помещения, кровля, нужно благоустроить территорию", - рассказал он.

Как известно, ГП "Харьков-Арена" существует уже около года. Однако начало заниматься целевой деятельностью только благодаря соответствующим решениям Главы Харьковской облгосадминистрации Айны Тымчук.

Возрождение базы "Металлиста" в Высоком в дальнейшем станет одним из проектов частно-городского партнерства по восстановлению спортивной инфраструктуры - после того, как Кабинет министров примет соответствующее решение о передаче имущества в городскую собственность.

Следующим этапом возрождения инфраструктуры "Металлиста", на которую в рамках частно-городского партнерства с Харьковским городским советом президент ФК "Металлист" (2005–2012) Александр Ярославский выделил 163 млн грн станет восстановление учебно-тренировочной базы "Металлист".

По состоянию на сегодняшний день уже ведутся активные работы на полях детской футбольной академии "Металлиста".

На стадионе элементы Западной трибуны, здесь же переоборудуются подтрибунные помещения, начата реконструкция Северной трибуны, готовится к открытию Metalist Fun Store на Южной трибуне.