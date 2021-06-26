База "Металіста" у Високому перейшла на баланс держпідприємства 

"База "Металіста" являє собою виключно затребуваний харків'янами об'єкт і тому є важливою частиною спортивної інфраструктури. Наразі на території бази тренуються і проживають - основний склад Металіст-1925, жіноча команда Житлобуд, діти з дитячої школи Бенфіки і чотири вікові групи дитячої школи авангарду, та інші. Спортсменів дуже і дуже багато - і дорослих, і дітей. База знаходиться в "вбитому" стані. При такому постійному завантаженні й далі від полів нічого не залишиться. Їх необхідно терміново відновлювати: сіяти новий газон, вносити велику кількість добрив, доводити до ладу систему поливу. Техніка для догляду за полями потребує капітального ремонту або заміни. Вимагають ремонтних робіт внутрішні приміщення, покрівля, потрібно упорядкувати територію", - розповів він.

Як відомо, ДП "Харків-Арена" існує вже близько року. Однак почало займатися цільовою діяльністю тільки завдяки відповідним рішенням голови Харківської облдержадміністрації Айни Тимчук.

Відродження бази "Металіста" у Високому надалі стане одним з проектів приватно-міського партнерства з відновлення спортивної інфраструктури - після того, як Кабінет міністрів прийме відповідне рішення про передачу майна в міську власність.

Наступним етапом відродження інфраструктури "Металісту", на яку в рамках приватно-міського партнерства з Харківською міською радою президент ФК "Металіст" (2005-2012) Олександр Ярославський виділив 163 млн грн стане відновлення навчально-тренувальної бази "Металіст".

Станом на сьогодні вже ведуться активні роботи на полях дитячої футбольної академії "Металісту".

На стадіоні елементи західної трибуни, тут же переобладнуються підтрибунні приміщення, розпочато реконструкцію Північної трибуни, готується до відкриття Metalist Fun Store на Південній трибуні.