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"Байрактары" работают на Донбассе, не заходя за линию фронта, - командующий ООС

Автор: Артем Горовенко

Боевые беспилотники "Байрактар" постоянно работают в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Но не заходят на неподконтрольную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего ООС Александра Павлюка для "Радио Свобода".

""Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями - не заходя на территорию неподконтрольную. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они пытаются противодействовать "Байрактарам", но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", - отметил он.

Он уточнил, что благодаря этим беспилотникам украинская сторона четко изучила все объекты противника, его позиции, склады и скопление техники.

"Прекрасная машина, которая дает нам возможность полностью наблюдать за деятельностью противника", - подчеркнул Павлюк.

Он добавил, что с появлением "Байрактаров" российские военные на Донбассе усилили системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Напомним, в октябре Вооруженные силы Украины впервые применили "Байрактар" в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие боевиков.

Президент России Владимир Путин считает, что применение таких дронов нарушает минские соглашения.

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