"Байрактари" працюють на Донбасі, не заходячи за лінію фронту, - командувач ООС

""Байрактари" постійно працюють, але працюють, як це визначено усіма нашими угодами - не заходячи на територію непідконтрольну. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю супротивника. Вони намагаються протидіяти "Байрактарам", але зараз усі одиниці, які є у нас на озброєнні, успішно виконують завдання", - відзначив він.

Він уточнив, що завдяки цим беспилотникам українська сторона чітко вивчила усі об'єкти супротивника, його позиції, склади і скупчення техніки.

"Прекрасна машина, яка дає нам можливість повністю спостерігати за діяльністю супротивника", - підкреслив Павлюк.

Він додав, що з появою "Байрактарів" російські військові на Донбасі посилили системи радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони.