Bayraktar от Литвы: журналист показал видео уничтожения российских оккупантов

Беспилотник Bayractar, на который литовцы собрали более 5 миллионов евро, уже уничтожает российских оккупантов на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу литовского журналиста Андрюса Тапинаса.

First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 22, 2022 "Первое убийство литовца Bayraktar Vanagas!!! Подтверждено Министерством обороны Украины", - говорится в заметке. На видеозаписи можно увидеть перемещения российских оккупантов и их автомобили рядом с ними. Затем с беспилотника по врагу был нанесен удар.