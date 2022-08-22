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Bayraktar от Литвы: журналист показал видео уничтожения российских оккупантов

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Украина, Понедельник 22 августа 2022 16:25
Bayraktar от Литвы: журналист показал видео уничтожения российских оккупантов Фото: журналист показал видео уничтожения российских оккупантов из Bayraktar (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Беспилотник Bayractar, на который литовцы собрали более 5 миллионов евро, уже уничтожает российских оккупантов на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу литовского журналиста Андрюса Тапинаса.

"Первое убийство литовца Bayraktar Vanagas!!! Подтверждено Министерством обороны Украины", - говорится в заметке.

На видеозаписи можно увидеть перемещения российских оккупантов и их автомобили рядом с ними. Затем с беспилотника по врагу был нанесен удар.

Напомним, что ВСУ уничтожили российскую противовоздушную оборону в Харьковской области.

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