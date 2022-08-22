Bayraktar від Литви: журналіст показав відео знищення російських окупантів

Безпілотник Bayractar, на який литовці зібрали понад 5 мільйонів євро, вже знищує російських окупантів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку литовського журналіста Андрюса Тапінаса.

First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 22, 2022 "Перше вбивство литовця Bayraktar Vanagas!!! Підтверджено Міністерством оборони України", - йдеться у дописі. На відеозаписі можна побачити переміщення російських окупантів та їх автомобілі поряд з ними. Потім з безпілотника по ворогу був завданий удар.