Bayraktar від Литви: журналіст показав відео знищення російських окупантів
Безпілотник Bayractar, на який литовці зібрали понад 5 мільйонів євро, вже знищує російських окупантів на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку литовського журналіста Андрюса Тапінаса.
First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 22, 2022
"Перше вбивство литовця Bayraktar Vanagas!!! Підтверджено Міністерством оборони України", - йдеться у дописі.
На відеозаписі можна побачити переміщення російських окупантів та їх автомобілі поряд з ними. Потім з безпілотника по ворогу був завданий удар.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили російську протиповітряної оборони в Харківській області.
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