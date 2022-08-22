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Bayraktar від Литви: журналіст показав відео знищення російських окупантів

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 16:25
Bayraktar від Литви: журналіст показав відео знищення російських окупантів Фото: журналіст показав відео знищення російських окупантів з Bayraktar (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Безпілотник Bayractar, на який литовці зібрали понад 5 мільйонів євро, вже знищує російських окупантів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку литовського журналіста Андрюса Тапінаса.

"Перше вбивство литовця Bayraktar Vanagas!!! Підтверджено Міністерством оборони України", - йдеться у дописі.

На відеозаписі можна побачити переміщення російських окупантів та їх автомобілі поряд з ними. Потім з безпілотника по ворогу був завданий удар.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російську протиповітряної оборони в Харківській області.

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