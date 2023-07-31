ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байндль выиграла дерби украинок на старте Prague Open

Новина українською →
Прага, Понедельник 31 июля 2023 14:29
Байндль выиграла дерби украинок на старте Prague Open Фото: Екатерина Байндль пробилась в 1/8 финала турнира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Екатерина Байндль обыграла соотечественницу Даяну Ястремскую в первом раунде соревнований в столице Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Livesport Prague Open, 1/16 финала

Ястремская – Байндль – 1:2 (4:6, 6:2, 2:6)

Более опытная Байндль лучше вошла в игру, поведя с брейком 2:0. Впрочем, 23-летняя Ястремская быстро пришла в себя и набрала четыре пункта подряд. Но камбэк одесситки получился неполноценным. Соперница выдала свой удачный отрезок с двумя брейками и закрыла сет за 48 минут.

Ястремская взяла реванш во второй партии. В дебюте украинские теннисистки обменялись набранными очками. Однако дальше на корте доминировала младшая спортсменка. Уроженка Одессы оформила три брейка против одного у Байндль и сравняла счет по сетам.

Зато в третьей партии сработал зеркальный сценарий. После обмена очками в начале сета более опытная теннисистка захватила инициативу. Байндль дважды взяла очки на подачах Ястремской и с собственной подачей "под ноль" закончила сет и матч всего за 35 минут.

В следующем раунде украинка встретится с победительницей противостояния британки Уотсон и немки Нимайер. На пражском турнире Байндль получила 8-й номер посева. Первой же сеянной стала хозяйка кортов Мария Боузкова.

К слову, украинец Сачко поднялся на три десятка позиций в рейтинге ATP.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна Ястремская Теннис
NEWS
В Кривом Роге число пострадавших уже достигло 53, - Вилкул
В Кривом Роге число пострадавших уже достигло 53, - Вилкул
DAILY
Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны