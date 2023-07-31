ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перша ракетка України оновив персональне досягнення в рейтингу ATP

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 липня 2023 11:49
Перша ракетка України оновив персональне досягнення в рейтингу ATP Фото: Віталій Сачко встановив нове досягнення в рейтингу професіоналів (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українець Віталій Сачко досягнув серйозного прогресу в оновленій класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

26-річний уродженець Кременчука злетів угору на 32 позиції за тиждень. Тепер вітчизняний тенісист посідає 156-те місце в рейтингу ATP.

Сачко зберіг статус національної першої ракетки. До свого активу він записав 375 залікових очок. У неділю українець програв фінал ґрунтового челленджера в італійській Вероні. Він поступився чеху Копржіві в трьох сетах (6:1, 6:7, 2:6). Новий тиждень Сачко розпочне з турніру в Сан-Марино.

У топ-10 класифікації ATP обійшлося без змін. Першою ракеткою світу залишився Карлос Алькарас. Іспанець набрав 9225 рейтингових очок і випереджає серба Новака Джоковіча (8795 балів) і Даніїла Медвєдєва з РФ (6520).

Найсильнішим українським тенісистом в історії залишається Андрій Медведєв. У травні 1994-го іменитий українець ішов 4-м у рейтингу ATP після перемог на ґрунтових Monte Carlo Open і German Open. Вершина кар'єри Медведєва – фінал "Ролан Гарроса" в 1999 році.

До слова, раніше Алькарас виграв 5-годинний фінал Вімблдонського турніру в серба Джоковіча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні