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Байндль успешно стартовала в квалификации US Open, Завацкая прекратила выступления

Фото: Екатерина Байндль в двух шагах от основной сетки (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинки Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая по-разному провели первый раунд квалификации к Открытому чемпионату США по теннису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, квалификация, 1-й раунд

Малечкова – Байндль – 0:2 (4:6, 4:6)

Завацкая – Цугер – 0:2 (6:7, 4:6)

Байндль начала поединок с чешкой из выигранного на подаче соперницы гейма. Правда, Малечкова сразу же оформила обратный брейк. Еще гейм спустя украинка и ее оппонентка обменялись ролями.

После этого игра перешла в более спокойное русло. Теннисистки стабильно побеждали на своей подаче, намекая на тай-брейк. Но в самый ответственный момент Байндль еще раз оформила брейк и повела по партиям.

Второй сет оппонентки начали ровно. Только в четвертом гейме украинка взяла подачу Малечковой и повела 3:1, что впоследствии трансформировалось в 5:3. В то же время, когда впереди взвилась победа, Байндль проиграла свою подачу. К счастью, 28-летняя украинка сразу же организовала брейк с реализацией матч-пойнта с третьей попытки.

Завацкая же не справилась с молодой швейцаркой. Первый сет превратился в настоящий триллер со сплошными качелями. На тай-брейке украинка вела 5:2, но все же проиграла 6:8.

Такой печальный финал, очевидно, имел последствия и для второй партии. Завацкая пыталась бороться с Цугер, но та осталась в победителях (4:6).

24 августа свой матч 1-го раунда квалификации будет играть Дарья Снигур. Ее соперницей станет француженка Тесса Андрианжафитримо. В свою очередь Байндль в следующем круге встретится с Тамарой Корпач из Германии.

К слову, украинка Людмила Киченок поднялась в топ-10 парного рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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Теннис