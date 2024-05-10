ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Байєр" і "Аталанта" сформували фінал Ліги Європи: відео

П'ятниця 10 травня 2024 09:54
UA EN RU
"Байєр" і "Аталанта" сформували фінал Ліги Європи: відео Фото: "Фармацевти" вкотре уникли поразки на останніх хвилинах (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорців

"Аталанта" з Бергамо та леверкузенський "Байєр" здолали марсельський "Олімпік" та італійську "Рому" відповідно в півфіналах Ліги Європи 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга Європи, 1/2 фіналу, перші матчі

"Байєр" – "Рома" – 2:2 (перший матч – 2:0)

Голи: Манчіні, 82 (автогол), Станішіч, 90+7 – Паредес, 43, 66 (обидва – пенальті)

"Аталанта" – "Марсель" – 3:0 (1:1)

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5

Римські "вовки" до середини другої половини відіграли відставання на два м'ячі від "Байєра". До та після перерви леверкузенці сфолили у власному штрафному майданчику та привезли одинадцятиметрові. Вирок двічі впевнено виконав Паредес.

Утім, першої поразки в сезоні завдати "Байєру" команда Даніеле Де Россі не змогла. Господарі знову відігралися на останніх хвилинах. Розмочили рахунок "фармацевти" після помилки Свілара та Манчіні на подачі кутового. А в доданий арбітром час Станішіч підключився до атаки та вирвав нічию.

Натомість "Аталанта" розгромила французький гранд. Відкрив рахунок Лукман. На 30-й хвилині він накрутив оборонців і з лінії штрафного з допомогою рикошета відправив м'яч у сітку.

На старті другого тайму справжній шедевр оформив Руджері. Італієць увірвався в штрафний майданчик і розрядив гармату в дальню дев'ятку. На п'ятій доданій арбітром хвилині добив "Марсель" Туре, який прорвався лівим флангом і технічно поклав у кут.

До слова, вранці підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рома Ліга Європи Олімпік Марсель Байер
NEWS
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші