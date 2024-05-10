"Байєр" і "Аталанта" сформували фінал Ліги Європи: відео

"Аталанта" з Бергамо та леверкузенський "Байєр" здолали марсельський "Олімпік" та італійську "Рому" відповідно в півфіналах Ліги Європи 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга Європи, 1/2 фіналу, перші матчі

"Байєр" – "Рома" – 2:2 (перший матч – 2:0)

Голи: Манчіні, 82 (автогол), Станішіч, 90+7 – Паредес, 43, 66 (обидва – пенальті)

"Аталанта" – "Марсель" – 3:0 (1:1)

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5

Римські "вовки" до середини другої половини відіграли відставання на два м'ячі від "Байєра". До та після перерви леверкузенці сфолили у власному штрафному майданчику та привезли одинадцятиметрові. Вирок двічі впевнено виконав Паредес.

Утім, першої поразки в сезоні завдати "Байєру" команда Даніеле Де Россі не змогла. Господарі знову відігралися на останніх хвилинах. Розмочили рахунок "фармацевти" після помилки Свілара та Манчіні на подачі кутового. А в доданий арбітром час Станішіч підключився до атаки та вирвав нічию.

Натомість "Аталанта" розгромила французький гранд. Відкрив рахунок Лукман. На 30-й хвилині він накрутив оборонців і з лінії штрафного з допомогою рикошета відправив м'яч у сітку.

На старті другого тайму справжній шедевр оформив Руджері. Італієць увірвався в штрафний майданчик і розрядив гармату в дальню дев'ятку. На п'ятій доданій арбітром хвилині добив "Марсель" Туре, який прорвався лівим флангом і технічно поклав у кут.