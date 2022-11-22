Равнодушие и апатия. В России провели соцопрос по отношению россиян к войне

По заказу Кремля в российских регионах провели соцопрос по отношению россиян к войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

В начале ноября сразу в нескольких регионах России (в том числе на Дальнем Востоке и Центральном федеральном округе) по заказу администрации президента РФ провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне.

Об этом "Медузе" рассказали два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами исследования.

По их словам, данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие "специальной военной операции". Это безразличие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", - объяснил один из собеседников.

Он подчеркнул, что эти настроения, по мнению заказчиков соцопросов, не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск и отступлением армии РФ из Херсона. В Кремле считают, что россияне "устали от войны в принципе".

Также собеседники издания отметили, что россияне, несмотря на активную работу пропагандистов, все чаще спрашивают о причинах войны: "С чем связаны трудности, почему они происходят?".