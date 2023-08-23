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Байдену доповіли про аварію літака Пригожина в Росії

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президента США Джо Байдена вже поінформували про аварію літака в Росії, на якому міг перебувати ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Президенту США повідомили про авіакатастрофу", - йдеться у повідомленні.

Більше ніякої додаткової інформації не наводиться. 

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденЄвген Пригожин