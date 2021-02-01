При Байдене США введут широкие санкции против России, - Кравчук

Экс-президент Леонид Кравчук считает, что при президентстве Джо Байдена США будут усиливать политическое и дипломатическое влияние на Россию. Санкции против РФ выйдут за пределы физических лиц.

Об этом Кравчук рассказал в эфире "Украина 24",

Он подчеркнул, что во время телефонных переговоров Байдена и президента РФ Путина, основной темой был договор о стратегическом ядерном оружии. И в ходе обсуждения продолжения этого договора был поднят вопрос об Украине.

"И Байден очень четко и системно, как сказали в Офисе президента, идеально высказался по Украине. Что Украина суверенное независимое государство, Штаты будут поддерживать суверенитет и независимость Украины, и это будет главным направлением внешней политики США в отношении Украины", - отметил первый президент Украины.

Он рассказал, что недавно посмотрел выступление Байдена в Верховной раде во время его визита в Украину (в 2015 году). По словам Кравчука, это было идеальное выступление.

"Он расставил все акценты, там не было никакого сомнения в том, что лично он и Демократическая партия стоят на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Кравчук.

Политик убежден, что Байден будет воплощать эту политику в жизнь.

"Санкции против России выйдут за пределы физических лиц, станут санкциями против структур, возможны финансовые санкции. Идет разговор о том, что могут быть санкции вывода России из банковской системы, то есть об очень широких санкциях", - уточнил Кравчук.

Экс-президент также прогнозирует политическое и дипломатическое влияние на Россию со стороны США.

"У меня убеждение, что США поддержат предложение Украины, чтобы в нормандскую четверку был введен представитель Соединенных Штатов. Я вижу четкую, понятную и последовательную позицию о защите Украины. И санкции, и оружие, политическое давление. Россию надо заставить действовать в рамках международного права", - подытожил Кравчук.

Напомним, ранее в в американском посольстве в Киеве уверяли, что США останутся непреклонными в поддержке Украины во время правления администрации президента Байдена.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 28 января встретился с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.