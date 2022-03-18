У Байдена заявили, что США попросят Китай убедить Россию прекратить войну в Украине

Заместитеть госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в пятницу, 18 марта, Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин проведут телефонный разговор. По ее словам, президент США собирается попросить китайского лидера повлиять на Владимира Путина для прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Президент призовет Китай использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить Россию прекратить войну", - заявила представитель Госдепа США.
Шерман добавила, что этот шаг покажет, готов ли Си Цзиньпин стать "настоящим лидером на мировой арене".
"Его будущее связано с Соединенными Штатами, с Европой, с развивающимися странами по всему миру. Его будущее не с Россией и Владимиром Путиным", - отметила чиновница.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина. Он заявил, что Вашингтон предупредит Пекин о последствиях, которые его ждут в случае предоставления помощи России.
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