У Байдена заявили, что США откажут большинству "новых мигрантов" во въезде в страну

В Белом доме заявили, что в настоящее время приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является "несвоевременным". Это связано с пандемией коронавируса в мире.

Таким образом Псаки ответила на вопрос о наплыве нелегальных мигрантов у южных границ страны.

Это решение было принято администрацией Байдена, исходя из неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также недостатка времени для разработки новых процессов приема мигрантов.

"Сейчас не время и подавляющему большинству людей будет отказано", - сказала пресс-секретарь Белого дома.