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У Байдена заявили, что США откажут большинству "новых мигрантов" во въезде в страну

Автор: Инна Собора

В Белом доме заявили, что в настоящее время приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является "несвоевременным". Это связано с пандемией коронавируса в мире.

Такое заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки цитирует "Голос Америки".

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Таким образом Псаки ответила на вопрос о наплыве нелегальных мигрантов у южных границ страны.

Это решение было принято администрацией Байдена, исходя из неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также недостатка времени для разработки новых процессов приема мигрантов.

"Сейчас не время и подавляющему большинству людей будет отказано", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее в ООН заявили, что около 3 млн мигрантов оказались в затруднительном положении из-за ограничений, вызванных COVID-19 и закрытием границ.

РБК-Украина писало, что в Европе выросли антисемитские настроения во время пандемии коронавируса.

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