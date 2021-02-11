У Байдена заявили, що США відмовлять більшості "нових мігрантів" у в'їзді в країну

У Білому домі заявили, що в даний час приїзд "нових мігрантів" на територію Сполучених Штатів є "несвоєчасним". Це пов'язано з пандемією коронавіруса у світі.
Таку заяву прес-секретаря Білого дому Джен Псакі цитує "Голос Америки".
Таким чином Псакі відповіла на питання про наплив нелегальних мігрантів біля південних кордонів країни.
Це рішення було прийнято адміністрацією Байдена, виходячи з несприятливої епідеміологічної обстановки, а також нестачі часу для розробки нових процесів прийому мігрантів.
"Зараз не час і переважній більшості людей буде відмовлено", - сказала прес-секретар Білого дому.
Раніше в ООН заявили, що близько 3 млн мігрантів, що опинилися в скрутному становищі з-за обмежень, викликаних COVID-19 і закриттям кордонів.
РБК-Україна писало, що в Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавіруса.