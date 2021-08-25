У Байдена есть запасной план по эвакуации из Афганистана: дал поручение Пентагону

У США есть запасной план на случай, если военные не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа. Президент США Джо Байден дал Пентагону соответственное поручение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Джо Байдена в Белом доме.
В своем выступлении Байден сказал, что крайний срок выхода США из Афганистана намечен на 31 августа и чем быстрее удастся эвакуировать всех желающих, тем лучше.
Напомним, что Байден настаивает на том, что эвакуацию из Афганистана нужно закончить до 31 августа. По его словам, есть угроза со стороны террористов для военных и мирных жителей.
Ранее сообщалось, что лидеры "Большой семерки" устроили переговоры по ситуации в Афганистане.