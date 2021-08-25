У Байдена є запасний план з евакуації з Афганістану: дав доручення Пентагону

У США є запасний план на випадок, якщо військові не встигнуть евакуювати всіх бажаючих з Афганістану до 31 серпня. Президент США Джо Байден дав Пентагону відповідне доручення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Джо Байдена в Білому домі.
У своєму виступі Байден сказав, що крайній термін виходу США з Афганістану намічений на 31 серпня і чим швидше вдасться евакуювати всіх бажаючих, тим краще.
Нагадаємо, що Байден наполягає на тому, що евакуацію з Афганістану потрібно закінчити до 31 серпня. За його словами, є загроза з боку терористів для військових і мирних жителів.
Раніше повідомлялося, що лідери "Великої сімки" влаштували переговори щодо ситуації в Афганістані.