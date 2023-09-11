ua en ru
Пн, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Байдена закликали Північну Корею не передавати зброю Росії

Понеділок 11 вересня 2023 19:19
UA EN RU
У Байдена закликали Північну Корею не передавати зброю Росії Фото: у Байдена закликали Північну Корею не передавати зброю Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північній Кореї необхідно відмовитися від ідеї постачання чи продажу зброї Росії, про яку просить Кремль.

Про це заявила речник Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її словами, очікується, що в ході візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії він обговорюватиме з главою Кремля Володимиром Путіним постачання зброї для російських солдатів.

"Ми закликаємо КНДР дотримуватись публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе, не постачати і не продавати зброю Росії", - додала Вотсон.

Візит Кім Чен Ина до Росії

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, російські та північнокорейські чиновники підтвердили, що Кім Чен Ин відвідає Росію на запрошення Путіна.

Це відбувається на тлі заяв американських чиновників про те, що КНДР може передати Росії свою зброю.

Джерела РБК-Україна в спецслужбах розповіли, що підтверджень таких планів щодо постачання зброї поки немає.

Більш детально про те, чому Путін хоче просити Кім Чен Ина про військову допомогу, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Северная Корея Війна Росії проти України
NEWS
Ворог гатить по наших окопах. Опитне може відкрити шлях в бік Донецька, але ЗСУ нелегко
Ворог гатить по наших окопах. Опитне може відкрити шлях в бік Донецька, але ЗСУ нелегко
DAILY
Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни