У Байдена закликали Північну Корею не передавати зброю Росії

Північній Кореї необхідно відмовитися від ідеї постачання чи продажу зброї Росії, про яку просить Кремль.

Про це заявила речник Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За її словами, очікується, що в ході візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії він обговорюватиме з главою Кремля Володимиром Путіним постачання зброї для російських солдатів.

"Ми закликаємо КНДР дотримуватись публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе, не постачати і не продавати зброю Росії", - додала Вотсон.

Візит Кім Чен Ина до Росії

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, російські та північнокорейські чиновники підтвердили, що Кім Чен Ин відвідає Росію на запрошення Путіна.

Це відбувається на тлі заяв американських чиновників про те, що КНДР може передати Росії свою зброю.

Джерела РБК-Україна в спецслужбах розповіли, що підтверджень таких планів щодо постачання зброї поки немає.

Більш детально про те, чому Путін хоче просити Кім Чен Ина про військову допомогу, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.