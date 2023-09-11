У Байдена призвали Северную Корею не передавать оружие России

Северной Корее необходимо отказаться от идеи поставок или продажи оружия России, о котором просит Кремль.

Об этом заявила спикер Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По ее словам, ожидается, что в ходе визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию он будет обсуждать с главой Кремля Владимиром Путиным поставки оружия для российских солдат.

"Мы призываем КНДР соблюдать публичные обязательства, которые Пхеньян взял на себя, не поставлять и не продавать оружие России", - добавила Уотсон.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Напомним, сегодня, 11 сентября, российские и северокорейские чиновники подтвердили, что Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению Путина.

Это происходит на фоне заявлений американских чиновников о том, что КНДР может передать России свое оружие.

Источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали, что подтверждений таких планов о поставках оружия пока нет.

Более детально о том, почему Путин хочет просить Ким Чен Ына о военной помощи, можете узнать в материале РБК-Украина.