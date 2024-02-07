У Байдена закликали Конгрес ухвалити додаткове фінансування для України

Американська чиновниця під час брифінгу 6 лютого після виступу президента Джо Байдена зі зверненням до Конгресу зазначила, що у разі блокування законопроекту про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері нацбезпеки (із допомогою Україні) - це стане "глибоким розчаруванням".

"Як заявив президент, немає причин, чому політика має втручатись в цей процес", - сказала вона, маючи на увазі позицію деяких республіканців у Палаті представників, які нещодавно ініціювали голосування окремо за допомогу Ізраїлю без пакета для України.

За словами представниці Білого дому, Байден "говорив про дії Путіна, які ми бачили за останні пару місяців - наскільки більш агресивним він став".

"І тому це критично необхідна військова допомога, яка потрібна Україні, щоб допомогти їм продовжувати боротьбу", - наголосила Жан-П'єр.

Також вона зазначила, що американський президент "згуртував коаліцію" з понад 50 країн для допомоги України.

"США продовжують виконувати свою місію і ми продовжимо говорити Конгресу, що вони мусять діяти", - додала речниця.

Питання схвалення допомоги Україні з боку США

Нагадаємо, ще восени минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема понад 60 млрд доларів хочуть виділити для фінансування допомоги Україні.

Республіканці відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони вимагали, щоб у пакеті були передбачені жорсткіші заходи щодо міграційної політики.

Після цього представники Демократичної та Республіканської партії почали проводити переговори, щоб знайти компроміс. Але цього поки що так і не вдалося.

6 лютого американський президент Байден закликав Конгрес терміново підтримати його запит. Після цього стало відомо, що республіканці у Сенаті стали планувати розгляд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже без прив'язки до захисту кордону з Мексикою.