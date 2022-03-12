ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Заявления Зеленского Новости Киева Новости Харькова Новости Мариуполя Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Байдена не видят дипломатической развязки для завершения войны России против Украины

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 12 марта 2022 11:54
У Байдена не видят дипломатической развязки для завершения войны России против Украины Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США Джо Байдена не видит дипломатической развязки для завершения войны России против Украины. При этом в Белый дом твердо стоит на том, чтобы не открывать дверь любому потенциальному соглашению, которое приведет к капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Наша позиция заключается в том, что мы поддержим решение, принятое путем переговоров, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. И точка. Мы оказываем давление в надежде, что в конечном итоге будет достигнуто решение путем переговоров, но не похоже, что Путин хочет этого прямо сейчас", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Кроме того, США будут продолжать оказывать все виды помощи в восстановлении, которые помогут Украине выжить как суверенному государству.

Поддержка, которую США продолжают оказывать Украине, также рассматривается как фактор, который может - со временем - заставить Россию сесть за стол переговоров в более серьезной форме.

"Давление, с которым она сталкивается на поле боя, тяжелое экономическое положение, в котором она находится у себя дома. Мы надеемся, что эти силы объединятся, и это заставит РФ сесть за стол переговоров таким образом, который действительно подразумевает добрую волю", - добавил Прайс.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит