У Байдена не видят дипломатической развязки для завершения войны России против Украины

Администрация президента США Джо Байдена не видит дипломатической развязки для завершения войны России против Украины. При этом в Белый дом твердо стоит на том, чтобы не открывать дверь любому потенциальному соглашению, которое приведет к капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Наша позиция заключается в том, что мы поддержим решение, принятое путем переговоров, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. И точка. Мы оказываем давление в надежде, что в конечном итоге будет достигнуто решение путем переговоров, но не похоже, что Путин хочет этого прямо сейчас", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Кроме того, США будут продолжать оказывать все виды помощи в восстановлении, которые помогут Украине выжить как суверенному государству.

Поддержка, которую США продолжают оказывать Украине, также рассматривается как фактор, который может - со временем - заставить Россию сесть за стол переговоров в более серьезной форме.

"Давление, с которым она сталкивается на поле боя, тяжелое экономическое положение, в котором она находится у себя дома. Мы надеемся, что эти силы объединятся, и это заставит РФ сесть за стол переговоров таким образом, который действительно подразумевает добрую волю", - добавил Прайс.