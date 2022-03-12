У Байдена не бачать дипломатичної розв'язки для завершення війни Росії проти України

Адміністрація президента США Джо Байдена не бачить дипломатичної розв'язки для завершення війни Росії проти України. При цьому в Білий дім твердо стоїть на тому, щоб не відкривати двері будь-якій потенційній угоді, яка призведе до капітуляції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Наша позиція полягає в тому, що ми підтримаємо рішення, прийняте шляхом переговорів, яке поважає суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. І крапка. Ми чинимо тиск в надії, що в кінцевому підсумку буде досягнуто рішення шляхом переговорів, але не схоже, що Путін хоче цього прямо зараз", - сказав прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

Крім того, США будуть продовжувати надавати всі види допомоги у відновленні, які допоможуть Україні вижити як суверенній державі.

Підтримка, яку США продовжують надавати Україні, також розглядається як фактор, який може - з часом - змусити Росію сісти за стіл переговорів у більш серйозній формі.

"Тиск, з яким вона стикається на полі бою, важке економічне становище, в якому вона знаходиться у себе вдома. Ми сподіваємося, що ці сили об'єднаються, і це змусить РФ сісти за стіл переговорів таким чином, який дійсно має на увазі добру волю", - додав Прайс.