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У Байдена відреагували на часткове виведення Ізраїлем військ у Секторі Газа

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Білому домі заявили, що виведення Армією оборони Ізраїля військових з південної частини Сектору Газа пов'язане з проведенням переоснащення особового складу та для відпочинку.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

В адміністрації американського президента зазначають, що такі дії Ізраїля не обов'язково можуть вказувати на якісь нові операції ЦАХАЇ у регіоні у майбутньому.

"Вони перебувають у місцях бойових дій 4 місяці, і ми отримуємо повідомлення, що вони втомилися, що їх необхідно переоснастити", - розповів Кірбі.

Разом з тим представник Білого дому додає, що наразі "важко сказати", що саме відбувається у Секторі Газа у контексті переміщення ізраїльських військових.

"Наскільки ми розуміємо і судячи з їхніх публічних заяв, насправді йдеться про відпочинок і переоснащення цих військ. Це необов’язково може свідчити про якусь майбутню нову операцію цих військ", - заявив Кірбі.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа. Наразі в анклаві, за даними ізраїльських ЗМІ, залишається всього одна бригада - "Нахаль".

Виведення ізраїльських військ з півдня Сектору Газа сталося 

Війна в Секторі Газа

Нагадаємо, минулої осені бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на територію Ізраїля з Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль ввів війська в Сектор Газа та почав військову операцію для ліквідації ХАМАС.

В середині березня Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій в Секторі Газа. Як заявляв ізраїльський прем'єр, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.

Однак, як заявляв Нетаньяху, армія Ізраїлю має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".

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