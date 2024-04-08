RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Байдена отреагировали на частичное выведение Израилем войск в Секторе Газа

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белом доме заявили, что вывод Армией обороны Израиля военных из южной части Сектора Газа связан с проведением переоснащения личного состава и отдыха.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

В администрации американского президента отмечают, что такие действия Израиля не обязательно могут указывать на какие-либо новые операции ЦАХАИ в регионе в будущем.

"Они находятся в местах боевых действий 4 месяца, и мы получаем сообщение, что они устали, что их необходимо переоснастить", - рассказал Кирби.

Вместе с тем представитель Белого дома добавляет, что "трудно сказать", что именно происходит в Секторе Газа в контексте перемещения израильских военных.

"Насколько мы понимаем и судя по их публичным заявлениям, на самом деле речь идет об отдыхе и переоснащении этих войск. Это необязательно может свидетельствовать о будущей новой операции этих войск", - заявил Кирби.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в ночь на 7 апреля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа. Пока в анклаве, по данным израильских СМИ, остается всего одна бригада - "Нахаль".

Вывод израильских войск с юга Сектора Газа произошел

Война в Секторе Газа

Напомним, прошлой осенью боевики террористической группировки ХАМАС напали на территорию Израиля из Сектора Газа. В ответ Израиль ввел войска в Сектор Газа и начал военную операцию по ликвидации ХАМАС.

В середине марта Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий в секторе Газа. Как заявлял израильский премьер, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.

Однако, как заявлял Нетаньяху, армия Израиля намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильБелый домСектор ГазаКирби