У Байдена отреагировали на частичное выведение Израилем войск в Секторе Газа

В администрации американского президента отмечают, что такие действия Израиля не обязательно могут указывать на какие-либо новые операции ЦАХАИ в регионе в будущем.

"Они находятся в местах боевых действий 4 месяца, и мы получаем сообщение, что они устали, что их необходимо переоснастить", - рассказал Кирби.

Вместе с тем представитель Белого дома добавляет, что "трудно сказать", что именно происходит в Секторе Газа в контексте перемещения израильских военных.

"Насколько мы понимаем и судя по их публичным заявлениям, на самом деле речь идет об отдыхе и переоснащении этих войск. Это необязательно может свидетельствовать о будущей новой операции этих войск", - заявил Кирби.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в ночь на 7 апреля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа. Пока в анклаве, по данным израильских СМИ, остается всего одна бригада - "Нахаль".

Вывод израильских войск с юга Сектора Газа произошел

Война в Секторе Газа

Напомним, прошлой осенью боевики террористической группировки ХАМАС напали на территорию Израиля из Сектора Газа. В ответ Израиль ввел войска в Сектор Газа и начал военную операцию по ликвидации ХАМАС.

В середине марта Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий в секторе Газа. Как заявлял израильский премьер, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.

Однако, как заявлял Нетаньяху, армия Израиля намерена продолжить наступление на город Рафах на южной границе сектора Газа. Хотя президент США Джо Байден ранее в одном из интервью предупредил, что такое наступление может быть "красной линией".