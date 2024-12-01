У Байдена відкинули можливість повернення ядерної зброї Україні

Він спростував повідомлення деяких західних ЗМІ про те, що адміністрація Байдена нібито відкрита для повернення ядерної зброї Україні.

"Це не розглядається. Ні. Те, що ми робимо, - це нарощування різних звичайних можливостей України, щоб вони могли ефективно захищати себе та вести боротьбу з росіянами. Але не йдеться про ядерний потенціал", - зазначив Салліван.

За його словами, Білий дім зробить усе, що в його силах, щоб протягом 50 днів надати Україні всі інструменти посилення на полі бою.

"Президент Байден доручив мені проконтролювати масштабне постачання військової техніки, щоб ми витратили кожен долар, виділений нам Конгресом, до того часу, як Байден залишить свою посаду", - додав радник.

Що відомо про тему з ядерною зброєю для України

Раніше The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США чинна адміністрація нібито могла б повернути ядерну зброю Україні, від якої вона відмовилася під гарантії безпеки.

"Це було б миттєвим і величезним стримуючим чинником. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки, - написали в NYT.

Очікувано такі публікації викликали обурення у Кремлі. Як зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, ті, хто робить такі заяви, не відчувають "ні краплі відповідальності".