У Байдена отвергли возможность возвращения ядерного оружия Украине

В частности, он опроверг сообщения некоторых западных СМИ о том, что администрация Байдена якобы открыта для возвращения ядерного оружия Украине.

"Это не рассматривается. Нет. То, что мы делаем, - это наращивание различных обычных возможностей Украины, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести борьбу с россиянами. Но речь не идет о ядерном потенциале", - отметил Салливан.

По его словам, Белый дом сделает все, что в его силах, чтобы в течение 50 дней предоставить Украине все инструменты для усиления на поле боя.

"Президент Байден поручил мне проконтролировать масштабную поставку военной техники, чтобы мы потратили каждый доллар, выделенный нам Конгрессом, до того времени, как Байден покинет свой пост", - добавил советник.

Что известно о теме с ядерным оружием для Украины

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что после победы Дональда Трампа на выборах в США действующая администрация якобы могла бы вернуть ядерное оружие Украине, от которого она отказалась под гарантии безопасности.

"Это было бы мгновенным и огромным фактором сдерживания. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия, - написали в NYT.

Ожидаемо такие публикации вызвали возмущение в Кремле. Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, те, кто делает такие заявления, не чувствуют "ни капли ответственности".