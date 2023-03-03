У Байдена видалили ракову пухлину, - Білий дім

Під час регулярного щорічного огляду минулого місяця президенту США Джо Байдену видалили ракову пухлину шкіри з грудей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист від лікаря Кевіна О'Коннора, опублікованому на сайті Білого дому .

Як повідомляє лікар Байдена, після операції шкіра президента добре зажила, а біопсія показала, що це був базальноклітинний рак. Він зазначив, що подальшого лікування не потрібно.

За словами лікаря, такі ураження не мають тенденцій до поширення або до метастаз, як при деяких серйозніших видах раку шкіри.

"Місце біопсії добре зажило, і президент продовжить дерматологічний нагляд у рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги", - написав О'Коннор.