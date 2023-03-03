ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Байдена видалили ракову пухлину, - Білий дім

Новость на русском →
США, П'ятниця 03 березня 2023 23:20
У Байдена видалили ракову пухлину, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час регулярного щорічного огляду минулого місяця президенту США Джо Байдену видалили ракову пухлину шкіри з грудей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист від лікаря Кевіна О'Коннора, опублікованому на сайті Білого дому.

Як повідомляє лікар Байдена, після операції шкіра президента добре зажила, а біопсія показала, що це був базальноклітинний рак. Він зазначив, що подальшого лікування не потрібно.

За словами лікаря, такі ураження не мають тенденцій до поширення або до метастаз, як при деяких серйозніших видах раку шкіри.

"Місце біопсії добре зажило, і президент продовжить дерматологічний нагляд у рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги", - написав О'Коннор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про п'ять прихованих ознак раку шкіри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Рак кожи
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін