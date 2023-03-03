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У Байдена удалили раковую опухоль, - Белый дом

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США, Пятница 03 марта 2023 23:20
У Байдена удалили раковую опухоль, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время регулярного ежегодного осмотра в прошлом месяце президенту США Джо Байдену удалили раковую опухоль кожи из груди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо от врача Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.

Как сообщает врач Байдена, после операции кожа президента хорошо зажила, а биопсия показала, что это был базальноклеточный рак. Он отметил, что дальнейшее лечение не требуется.

По словам врача, такие поражения не имеют тенденций к распространению или к метастазам, как при некоторых более серьезных видах рака кожи.

"Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своей текущей комплексной медицинской помощи", - написал О'Коннор.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о пяти скрытых признаках рака кожи.

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