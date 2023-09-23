У Байдена ведуть переговори з В'єтнамом про постачання F-16, - Reuters

Як зазначає видання, пакет може бути сформований протягом наступного року і включати продаж парку винищувачів F-16.

Джерела наголошують, що угода все ще знаходиться на ранній стадії, її точні умови не визначені, і, ймовірно, вона може не відбутися зрештою. Але це була ключова тема офіційних переговорів В'єтнаму та США у Ханої, Нью-Йорку та Вашингтоні протягом усього останнього місяця.

Reuters наголошує, що у разі погодження угоди - це буде найбільша в історії передача зброї між колишніми супротивниками Холодної війни.

Також зазначається, що велика американо-в'єтнамська угода щодо постачання зброї може дратувати Китай і відсторонити Росію.

Конфлікт між США та Китаєм

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Варто зазначити, що у червні Китай влаштував провокацію у Тайванській протоці. Китайський корабель двічі підійшов критично близько до американського есмінця та ледве не зіштовхнувся.

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