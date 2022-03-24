У Байдена рассказали о "красных линиях" для Китая, чтобы не помогал РФ уклоняться от санкций

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что страны G7 вскоре объявят о совместном решении для гарантирования, что Россия не сможет уклониться от международных санкций, введенных из-за войны против Украины, с помощью Китая или любой другой страны.

"Речь идет не конкретно о Китае, но это будет относиться ко всем значительным экономикам и решениям, которые любая из этих экономик принимает, чтобы попробовать преднамеренно и активно подрывать или ослаблять введенные нами санкции", - сказал он.

По словам Салливана, правительство США передало это сообщение Китаю и теперь Штаты "ожидают аналогичного сообщения от Европейского Союза и отдельных европейских стран".

После общения Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином на прошлой неделе Пекин осудил санкции в отношении РФ и раскритиковал "широкие и неизбирательные санкции".

Вашингтон обеспокоен тем, что КНР может помочь РФ обойти санкции и получить критически важные товары (коммерческая электроника, компьютеры и детали самолетов), нарушив торговые ограничения. Салливан добавил, что у правительства США есть инструменты, чтобы этого не произошло.

Также Салливан добавил, что США и их союзники по G7 ответят на "систематические усилия, усилия в промышленном масштабе, чтобы попытаться переориентировать урегулирование финансовых платежей".