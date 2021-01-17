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У Байдена раскритиковали задержание Навального. В России ответили

Автор: Инна Собора

Российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.

Об этом заявил будущий советник по нацбезопасности при избранном президенте США Джо Байдене Джейк Салливан в Twitter.

Он назвал задержание Навального не просто нарушением прав человека, а также "вызовом российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан".

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности", - написал Салливан.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на слова американского политика.

"Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", - написала Захарова в своем Facebook.

Напомним, сегодня вечером Навальный вернулся в Россию из Германии, однако на пограничном контроле его задержали. Оппозиционеру должны избрать меру пресечения.

Задержание Навального уже осудил глава Европарламента Шарль Мишель, который призвал немедленно освободить политика.

Кроме того, в Евросоюзе назвали задержание Навального в Москве недопустимым.

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