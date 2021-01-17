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У Байдена розкритикували затримання Навального. У Росії відповіли

Автор: Инна Собора

Російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Про це заявив майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван в Twitter.

Він назвав затримання Навального не просто порушенням прав людини, а також "викликом російському народу, який хоче, щоб його голос був почутий".

"Навального слід негайно звільнити, а винних у обурливий замаху на його життя притягнути до відповідальності", - написав Салліван.

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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вже відреагувала на слова американського політика.

"Що хочеться сказати пану Салівану (а також багатьом іншим закордонним діячам, які публікують заздалегідь заготовлені коментарі): поважайте міжнародне право, не зазіхайте на національне законодавство суверенних держав і займіться проблемами у вашій власній країні", - написала Захарова у своєму Facebook.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Навальний повернувся в Росію з Німеччини, однак на прикордонному контролі його затримали. Опозиціонеру мають обрати запобіжний захід.

Затримання Навального вже засудив глава Європарламенту Шарль Мішель, який закликав негайно звільнити політика.

Крім того, в Євросоюзі назвали затримання Навального в Москві неприпустимим.

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