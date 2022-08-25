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У Байдена присвоят имя миссии помощи Украине и назначат генерала, - WSJ

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Администрация президента США Джо Байдена присвоит название миссии помощи Украине. И назначит ответственного генерала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать отдельное имя своей военной миссии по поддержке Украины, что будет означать переход от разовых усилий по обучению и помощи к многолетним.

Издание отмечает, что название операции формально признает усилия США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

Это имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование. Кроме того, украинскую миссию возглавит генерал, который, как ожидается будет двух- или трехзвездным, то есть генерал-майор или генерал лейтенант.

Напомним, ранее было раскрыто содержание нового пакета военной помощи Украине на рекордные почти 3 млрд долларов.

Как полагают в Пентагоне, благодаря военным поставкам Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО.

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