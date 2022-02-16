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У Байдена пригрозили Росії наслідками за визнання "ЛДНР": є низка варіантів

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Вашингтон, Середа 16 лютого 2022 21:59
У Байдена пригрозили Росії наслідками за визнання "ЛДНР": є низка варіантів Фото: представник Білого дому Джен Псакі (whitehouse.gov)
Автор: Ілона Свиридова

Можливе визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" з боку Російської Федерації спричинить певні наслідки для Москви. При цьому в Білому домі поки не готові уточнити, які саме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

"У нашому розпорядженні є ціла низка варіантів, я не буду описувати їх тут. Але я також хотіла б просто повторити пару моментів, які (держсекретар, - ред.) Блінкен зробив у своїй заяві, в тому числі той факт, що підтримка Кремлем цього рівносильна повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань за мінськими угодами", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське визнання так званих "республік" стане грубим порушенням міжнародного права, яке означатиме відмову від мінського процесу.

Сьогодні Україна звернулася до Радбезу ООН через те, що російська Державна дума попросила президента Володимира Путіна визнати "республіки" Донбасу.

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