Байдена поручил своей администрации оценить риски внутреннего экстремизма в США

Фото: Джо Байден (GettyImages)

Президент США Джо Байден поручил своей администрации провести полную оценку рисков внутреннего терроризма и экстремизма. Такое решение было принято в связи с штурмом здания Капитолия 6 января.

Об этом пишет "Голос Америки".

По словам пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, выполнение этой задачи президент поручил Управлению директора Национальной разведки, Федеральному бюро расследований и Министерству внутренней безопасности.

"Нам нужна аналитика, основанная на фактах, на основе которой мы сможем сформировать соответствующую политику", - заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что Белый дом также расширит возможности своего Совета национальной безопасности по противодействию внутреннему экстремизму и пересмотрит процедуру обмена информацией о подобных угрозах внутри федерального правительства.

"Нападение на Капитолий 6 января и произошедшие трагические смерти и разрушения подчеркнули то, о чем мы давно знали: рост внутреннего экстремизма представляет собой серьезную и растущую угрозу национальной безопасности. Администрация Байдена будет решительно противостоять этой угрозе", - добавила Псаки.

Напомним, в ходе инаугурации Байден отреагировал на штурм Капитолия и пообещал, что подобного никогда не произойдет в США.

Как известно, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.