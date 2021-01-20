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"Ни сегодня, ни завтра, никогда": Байден отреагировал на штурм Капитолия

Вашингтон, Среда 20 января 2021 19:16
"Ни сегодня, ни завтра, никогда": Байден отреагировал на штурм Капитолия
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на штурм Капитолия США, который произошел 6 января этого года. Он пообещал, что подобного никогда не произойдет в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию NBC News.

"Мы стоим недалеко от места, где в вечном покое лежат герои, которые отдали свои жизни за наше настоящее. Совсем недавно погибли те, кто пытался прекратить насилие на священной земле. Это никогда не произойдет, ни сегодня, ни завтра, никогда", - заявил Байден.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, ранее сообщалось, что ФБР ищет участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 тысяч долларов.

Добавим, что правоохранители арестовали более 100 участников беспорядков в США 6 января. Еще более 200 подозреваемых были идентифицированы.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденСоединенные Штаты Америкибеспорядки

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