Байдена доручив своїй адміністрації оцінити ризики внутрішнього екстремізму в США

Фото: Джо Байден (GettyImages)

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації провести повну оцінку ризиків внутрішнього тероризму і екстремізму. Таке рішення було прийнято у зв'язку з штурмом будівлі Капітолію 6 січня.

Про це пише "Голос Америки".

За словами прес-секретаря Білого Дому Джен Псакі, виконання цього завдання президент доручив Управлінню директора Національної розвідки, Федеральному бюро розслідувань і Міністерству внутрішньої безпеки.

"Нам потрібна аналітика, заснована на фактах, на основі якої ми зможемо сформувати відповідну політику", - заявила прес-секретар.

Вона додала, що Білий дім також розширить можливості свого Ради національної безпеки по протидії внутрішньому екстремізму і перегляне процедуру обміну інформацією про подібні загрози всередині федерального уряду.

"Напад на Капітолій 6 січня і сталися трагічні смерті і руйнування підкреслили те, про що ми давно знали: зростання внутрішнього екстремізму являє собою серйозну і зростаючу загрозу національній безпеці. Адміністрація Байдена буде рішуче протистояти цій загрозі", - додала Псакі.

Нагадаємо, в ході інавгурації Байден відреагував на штурм Капітолію і пообіцяв, що подібного ніколи не станеться в США.

Як відомо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.