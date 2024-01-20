У Байдена порадили Кім Чен Ину годувати народ КНДР, а не нарощувати армію

"Ви повинні серйозно ставитися до подібної риторики (про знищення Південної Кореї, США і Японії за допомогою ядерної зброї, - ред.) людини, яка очолює режим, що продовжує розвивати передовий військовий потенціал, зокрема ядерний", - заявив він.

Кірбі зазначив, що США роблять усе, щоб спробувати протистояти загрозі з боку КНДР.

"Ви повинні ставитися до цього серйозно. Кім Чен Ину слід більше зосередитися на тому, щоб нагодувати свій народ, а не на купівлі та придбанні передового військового потенціалу", - підкреслив він.

Військова політика КНДР

Північна Корея іноді заявляє про свій статус ядерної держави і регулярно проводить випробування балістичних ракет. Ці випробування викликають стурбованість у США, Південній Кореї та Японії.

Раніше стало відомо, що Північна Корея заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.

У Білому домі заявили, що характер загрози безпеці, що походить від Північної Кореї, може радикально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

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