UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Байдена порадили Кім Чен Ину годувати народ КНДР, а не нарощувати армію

Фото: координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину краще б годувати народ КНДР, а не нарощувати армію.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ви повинні серйозно ставитися до подібної риторики (про знищення Південної Кореї, США і Японії за допомогою ядерної зброї, - ред.) людини, яка очолює режим, що продовжує розвивати передовий військовий потенціал, зокрема ядерний", - заявив він.  

Кірбі зазначив, що США роблять усе, щоб спробувати протистояти загрозі з боку КНДР.  

"Ви повинні ставитися до цього серйозно. Кім Чен Ину слід більше зосередитися на тому, щоб нагодувати свій народ, а не на купівлі та придбанні передового військового потенціалу", - підкреслив він.

Військова політика КНДР

Північна Корея іноді заявляє про свій статус ядерної держави і регулярно проводить випробування балістичних ракет. Ці випробування викликають стурбованість у США, Південній Кореї та Японії.

Раніше стало відомо, що Північна Корея заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.

У Білому домі заявили, що характер загрози безпеці, що походить від Північної Кореї, може радикально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКНДР