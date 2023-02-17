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У Байдена поки не запланована зустріч із Зеленським у Польщі, - Білий дім

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Вашингтон, П'ятниця 17 лютого 2023 21:21
У Байдена поки не запланована зустріч із Зеленським у Польщі, - Білий дім Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським", - заявив він.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли про те, що Зеленський може приїхати до Польщі для зустрічі з Байденом. Він планує обговорити формулу світу з американським президентом.

Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда під час візиту Байдена до Польщі хоче обговорити з ним збільшення присутності американських солдатів у країні.

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