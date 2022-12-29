У Байдена обговорюють передачу Україні легких танків Bradley, - ЗМІ

Уряд США розглядає можливість відправки бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, адміністрація Байдена обговорює відправку бойових машин Bradley в Україну. Проте остаточне рішення ще не прийняте.
"Bradleу забезпечить значне збільшення наземних бойових можливостей, оскільки це, по суті, легкий танк", - повідомив колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету Марк Канкіан, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
Зазначено також, що на відміну від M113, які США передали Україні раніше, БМП Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато цих бойових машин, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою.
"Bradley швидкі та маневрені, вони відповідають нашим політичним цілям - дати українцям зброю, щоб наблизити кінець війни", - підкреслив Майкл Аллен, який обіймав посади у сфері національної безпеки за президентства Джорджа Буша, а зараз працює директором консалтингової фірми Beacon Global Strategies.
Нагадаємо, 21 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.
Також раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що уряд США розробив спеціальний план для пришвидшеної підготовки українських військових до роботи на системах Patriot.
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