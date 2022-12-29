У Байдена обговорюють передачу Україні легких танків Bradley, - ЗМІ

Як повідомляє видання, адміністрація Байдена обговорює відправку бойових машин Bradley в Україну. Проте остаточне рішення ще не прийняте.

"Bradleу забезпечить значне збільшення наземних бойових можливостей, оскільки це, по суті, легкий танк", - повідомив колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету Марк Канкіан, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Зазначено також, що на відміну від M113, які США передали Україні раніше, БМП Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато цих бойових машин, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою.

"Bradley швидкі та маневрені, вони відповідають нашим політичним цілям - дати українцям зброю, щоб наблизити кінець війни", - підкреслив Майкл Аллен, який обіймав посади у сфері національної безпеки за президентства Джорджа Буша, а зараз працює директором консалтингової фірми Beacon Global Strategies.