У Байдена намагаються зберегти мільярди доларів допомоги Україні до 30 вересня, - Reuters

Зазначається, що розпорядження Байдена про скорочення коштів (PDA), який є ключовим компонентом пакета допомоги для України на суму 61 млрд дол. та був ухвалений у квітні, дозволяє американському президенту передавати оборонні товари та послуги зі запасів США у відповідь на "надзвичайні ситуації".

Цей PDA був основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для доставки зброї в Україну, пише Reuters.

Агентство нагадало, що 23 серпня в Білому домі оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні вартістю 125 мільйонів доларів. Він включає ракети для ППО, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.

Однак більшість із 7,8 млрд дол, які були на PDA згідно із підписаним Байденом у квітні законопроектом, не були використані.

Відтак американські чиновники намагалися знайти спосіб уберегти решту 6 млрд дол від закінчення терміну дії 30 вересня - тобто кінця фінансового 2024 року у Штатах.

Як розповіли Reuters близькі до переговорів джерела, Державний департамент сподівається додати розширення повноважень PDA до Резолюції про продовження. Це короткостроковий законопроект про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників мають ухвалити цього місяця, щоб уникнути відключення після 30 вересня.

Оптимізм щодо рішення

Співробітники Конгресу на умовах анонімності в розмові з представниками західного ЗМІ висловилися про високі шанси, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну підтримку обох партій у наданні допомоги владі України.

Також у публікації зауважується, що у вересні президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США, де планує представити Байдену "план перемоги".

Також очікується, що 6 вересня Зеленський візьме участь у засіданні Контактної групи щодо підтримки України у форматі "Рамштайн".

Чому могла уповільнитися передача зброї

Співробітники Конгресу також розповіли Reuters, що не зовсім зрозуміло, чому цього року сповільнився потік зброї в Україну.

Проте вони також висловили думку, що часткове це могло статися через стурбованість Пентагона тим, що його власні запаси озброєння виснажуються, оскільки промисловість зброї бореться з проблемами ланцюжка поставок.

При цьому депутати обох партій, які підтримують Україну, наголошували на важливості продовження допомоги.

Допомога США

Нагадаємо, Конгрес схвалив майже 175 мільярдів доларів допомоги та військової допомоги для України та країн-союзників після початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

Значна частина цієї допомоги надійшла у формі довгострокового фінансування оборонного виробництва США, оскільки Пентагон намагається замінити обладнання, надіслане до України.

Резервний план

Джерела Reuters розповіли, що поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація Байдена розглядає резервний план, згідно з яким Держдеп зробить важливе оголошення про PDA до 30 вересня, фактично витративши решту 6 мільярдів доларів до закінчення терміну дії.

У публікації йдеться, що відповідно до цього плану на випадок надзвичайних ситуацій терміни доставки озброєння та обладнання будуть подовжені, що дозволить більш поступову передачу ресурсів для України.

За словами помічників Конгресу та офіційних осіб адміністрації США, є ще один доступний ресурс. Йдеться про близько 3 млрд доларів в повноваженнях PDA, які є результатом бухгалтерської помилки Пентагону. Ці кошти залишаються доступними для допомоги Україні, а термін дії не закінчується.