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У Байдена готовятся к дезинформации от России о переговорах в Женеве

Автор: Илона Свиридова

Администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, что российская сторона будет распространять дезинформацию о переговорах по "гарантиям безопасности" в Женеве. А также попытается спровоцировать предлог для дальнейшей дестабилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

"Я отмечу пару вещей… Мы готовимся к возможности и вероятности, я должна сказать, что никто не должен удивляться, если Россия будет распространять дезинформацию об обязательствах, которых не было. Или если она пойдет еще дальше и спровоцирует что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации. Мы продолжаем призывать всех не поддаваться на любые попытки распространять дезинформацию", - отметила она.

На заявление Псаки уже отреагировали в посольстве России в США.

"Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога", - отметили в посольстве.

Напомним, накануне Россия на консультациях с американской стороной заявила, что не намерена нападать на Украину.

Подробнее о переговорах читайте в материале "На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден