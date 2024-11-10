У Байдена про допомогу Україні: витратимо кожен долар, який у нас є

"Президент зобов'язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді", - сказав він.

Кірбі також зауважив, що в цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні.

"Але план Байдена - витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо", - додав Кірбі.