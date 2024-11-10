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У Байдена о помощи Украине: потратим каждый доллар, который у нас есть

Фото : координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби (Getti Images)
Автор: Эдуард Ткач

Джо Байден обязался потратить все оставшиеся в поддержку Украины деньги, пока он находится на посту президента США. Речь идет о 6 млрд долларов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть в поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет в должности", - сказал он.

Кирби также отметил, что по этому делу должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине.

"Но план Байдена - потратить так много из этого бюджета, как только возможно", - добавил Кирби.

Что предшествовало

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует "срочно" отправить 6 млрд долларов, оставшихся на помощь Украине. Это хотят сделать до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

По словам репортера по национальной безопасности Politico Джека Деча, Белый дом решил пойти на такой шаг, поскольку после вступления Трампа в должность могут быть прекращены поставки оружия Украине.

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