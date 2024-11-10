У Байдена о помощи Украине: потратим каждый доллар, который у нас есть

"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть в поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет в должности", - сказал он.

Кирби также отметил, что по этому делу должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине.

"Но план Байдена - потратить так много из этого бюджета, как только возможно", - добавил Кирби.