У Байдена діагностовано агресивну форму раку: що відомо

"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла простати після того, як у нього з'явилися симптоми сечовипускання, що посилюються. У п'ятницю в нього діагностували рак простати, що характеризується показником Глісона 9 (група 5) з метастазами в кістки", - йдеться в заяві офісу Байдена.

Там додали, що хоч це і більш агресивна форма захворювання, але "рак, мабуть, чутливий до гормонів, що дає змогу ефективно його лікувати".

У заяві йдеться, що Байден і його сім'я "розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями".

Згідно з повідомленням, рак простати у Байдена має індекс 9 за шкалою Глісона - це високий показник, максимальне значення становить 10. Вищий показник за шкалою Глісона означає агресивнішу форму раку та гірший прогноз виживання.