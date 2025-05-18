У Байдена диагностирована агрессивная форма рака: что известно

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали "агрессивную форму" рака предстательной железы. Рак распространился на его кости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла простаты после того, как у него появились усиливающиеся симптомы мочеиспускания. В пятницу у него диагностировали рак простаты, характеризующийся показателем Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости", - говорится в заявлении офиса Байдена.
Там добавили, что хоть это это более агрессивная форма заболевания, но "рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить".
В заявлении говорится, что Байден и его семья "рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами".
Согласно сообщению, рак простаты у Байдена имеет индекс 9 по шкале Глисона - это высокий показатель, максимальное значение составляет 10. Более высокий показатель по шкале Глисона означает более агрессивную форму рака и худший прогноз выживаемости
Напомним, во время своей президентской каденции ныне бывший президент США несколько раз болел корона вирусом.
Также мы писали, что в июле 2024 года администрация президента США опровергла слухи о том, что Байден проходит деления от болезни Паркинсона. Перед этим американские медиа писали, что в течение полугода в Белый дом несколько раз приходил врач, который специализируется на этом недуге.
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