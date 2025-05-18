У Байдена диагностирована агрессивная форма рака: что известно

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла простаты после того, как у него появились усиливающиеся симптомы мочеиспускания. В пятницу у него диагностировали рак простаты, характеризующийся показателем Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости", - говорится в заявлении офиса Байдена.

Там добавили, что хоть это это более агрессивная форма заболевания, но "рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить".

В заявлении говорится, что Байден и его семья "рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами".

Согласно сообщению, рак простаты у Байдена имеет индекс 9 по шкале Глисона - это высокий показатель, максимальное значение составляет 10. Более высокий показатель по шкале Глисона означает более агрессивную форму рака и худший прогноз выживаемости