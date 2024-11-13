Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

Перемога Трампа на виборах в США

Минулого вівторка, 5 листопада, у США відбулись президентські вибори, за результатами яких Трамп переміг кандидатку від демократів Камалу Гарріс (нині віце-президент США). Білий дім, Гарріс та Байден відразу ж заявили, що передача влади від адміністрації Байдена до майбутньої адміністрації Трампа буде мирною.

Крім того, після того, як перемога Трампа на виборах стала очевидною, Байден зателефонував йому, щоб привітати, обговорити передачу влади та запросити до Білого дому. Деталі майбутньої зустрічі не розголошувались.

До виборів Трамп неодноразово робив неоднозначні заяви про Україну та війну, а також перешкоджав виділенню фінансового пакета на підтримку України восени минулого року. Чого чекати від президента Трампа та чи є ризик для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Передача влади від Трампа до Байдена у 2020 році

Як відомо, Байден став президентом США після перемоги над Трампом у 2020 році. Тоді, після невдачі з переобранням на другий термін, Трамп відмовився визнавати результати голосування та звинуватив демократів у фальсифікації виборів, що призвели до заворушень у Вашингтоні. В результаті - натовп прихильників Трампа навіть штурмував Капітолій - будівлю, де засідає Конгрес США.

Тодішні події досі розслідують федеральні органи США, зокрема й дії тодішнього президента Трампа.

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