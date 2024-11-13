Байден зустрівся з Трампом у Білому домі

Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це перша зустріч Байдена та Трампа після виборів президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зустріч Байдена і Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої.
Вони зустрілися в Овальному кабінеті, і Трамп сказав Байдену, що "політика - це важко". Трамп також подякував Байдену за плавний перехід влади, а чинний президент відповів йому: "Нема за що".
Фото: Байден прийняв Трампа у Білому домі після виборів в США (Getty Images)
Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден до кінця свого терміну переконуватиме новообраного президента Трампа та Конгрес, обидві палати якого, найімовірніше, контролюватиме Республіканська партія, продовжувати підтримку України у війні з РФ.
Минулого вівторка, 5 листопада, у США відбулись президентські вибори, за результатами яких Трамп переміг кандидатку від демократів Камалу Гарріс (нині віце-президент США). Білий дім, Гарріс та Байден відразу ж заявили, що передача влади від адміністрації Байдена до майбутньої адміністрації Трампа буде мирною.
Крім того, після того, як перемога Трампа на виборах стала очевидною, Байден зателефонував йому, щоб привітати, обговорити передачу влади та запросити до Білого дому. Деталі майбутньої зустрічі не розголошувались.
До виборів Трамп неодноразово робив неоднозначні заяви про Україну та війну, а також перешкоджав виділенню фінансового пакета на підтримку України восени минулого року. Чого чекати від президента Трампа та чи є ризик для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Як відомо, Байден став президентом США після перемоги над Трампом у 2020 році. Тоді, після невдачі з переобранням на другий термін, Трамп відмовився визнавати результати голосування та звинуватив демократів у фальсифікації виборів, що призвели до заворушень у Вашингтоні. В результаті - натовп прихильників Трампа навіть штурмував Капітолій - будівлю, де засідає Конгрес США.
Тодішні події досі розслідують федеральні органи США, зокрема й дії тодішнього президента Трампа.
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